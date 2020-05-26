Скопье, , 07:16 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 25 мая прокомментировал опубликованные в социальных сетях фотографии празднования Ураза-байрама и сделанное в воскресенье 24 мая после праздничного намаза заявление главы Исламской религиозной общины Северной Македонии Сулеймана Реджепи о том, что коронавирус «ушел и умер».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, министр подчеркнул, что уважает религиозные праздники, однако те, кто в тот день нарушили установленные минздравом предписания, создали угрозу для жизни остальных.

«Коронавирус не умер и не исчез. Он, к сожалению, здесь, и проблема будет продолжаться столько времени, сколько они будут её игнорировать. Я уже много раз это повторял, и вот, снова повторяю», — заявил министр.

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Несмотря на то, что Исламская религиозная община опубликовала предписания о том, что посещение мечетей в Ураза-байрам (как и всегда в ходе карантина) разрешено только при условии обязательном соблюдении социальной дистанции, на практике эта мера (конечно же) не была реализована. Не говоря уж о том, что остался проигнорированным введенный правительством комендантский час.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, глава Исламской религиозной общины Северной Македонии заявлял, что решение властей о введении комендантского часа в день празднования Ураза-байрама может вызвать возмущение у мусульман. Глава мусульманской общины Албании открыто призвал граждан не повиноваться властям и вопреки предписанным мерам праздновать в мечетях.

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