Скопье, , 00:25 — REGNUM В руководстве Северной Македонии приняли решение о том, что в эти выходные, в связи с наступлением одного из главных для мусульман праздника Ураза-байрама, в целях предотвращения коронавируса в условиях пандемии будет действовать непрерывный комендантский час, который продлится 42 часа.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, с 11 часов утра субботы 23 мая граждане не смогут покидать свои дома без специального пропуска.

Подобные крайние меры были приняты и в Турции, где запрет на выход из дома будет действовать четверо суток.

Ранее представители руководства Исламской общины в Северной Македонии предупреждали о том, что решение о введении комендантского часа в праздник может вызвать раздражение у верующих.

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