Москва, , 14:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая призвал граждан РФ воздержаться от зарубежных поездок.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава правительства напомнил, что приближаются лето и традиционный сезон отпусков. При этом ряд стран заявляют о смягчении ограничений.

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«Эпидемиологическая ситуация в разных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом. И я прошу наших граждан не торопиться. Да, в борьбе с распространением коронавируса достигнуты определённые успехи. Но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы. Поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену», — сказал он.

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Мишустин отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не давала рекомендаций о снятии ограничений на поездки между странами.

Сейчас России необходимо исключить ситуацию с повторным завозом вируса, а также трудностями с доставкой соотечественников домой. По мнению премьер-министра, «лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране».

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин сообщил о том, что выплаты медработникам за май ведутся активно.