Анкара, , 23:37 — REGNUM

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ведет переговоры со своими зарубежными коллегами, в том числе с главой МИД России Сергеем Лавровым, по теме возобновления туристического потока на курорты страны. Об этом 23 мая он сообщил в интервью телеканалу Dim TV.

«Мы провели четырехсторонние переговоры с Германией, Францией и Великобританией по туризму. Мы дважды общались с министром иностранных дел Лавровым. Мы знаем, что российские туристы хотят приехать в нашу страну», — отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что развитие туристической отрасли является важным направлением для всей Турции и выразил надежду, что в этом году сфера туризма понесет незначительный ущерб, вызванный пандемией коронавируса в мире.

Напомним, ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что власти страны планируют начать иностранный туризм с июня текущего года. Однако позднее министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа уточнил, что власти Турции не рассчитывают на приём отдыхающих в июне из России и других стран, где пока ещё наблюдается большое число случаев заражения коронавирусом.

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