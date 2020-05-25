Варшава, , 13:22 — REGNUM Ни одного летального случая от COVID-19 за прошедшие сутки впервые с марта текущего года не зафиксировано на территории Польши. Об этом 25 мая сообщает польский минздрав.

«В течении последних суток не имеется ни одного сообщения о смерти в связи с COVID-19», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что общее число смертей от COVID-19 в стране в результате этого осталось неизменным и продолжает составлять 966 человек, при этом смерти от COVID-19 в Польше начали регистрировать с 28 марта.

Кроме этого, уточняется, что общее число выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в стране в настоящий момент составляет 21 440 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре поликлиники в городе Уральске в Казахстане закрыты на карантин после выявления случаев коронавируса среди пациентов.