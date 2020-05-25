Уральск, Казахстан, , 13:14 — REGNUM Четыре поликлиники в Уральские закрыты на карантин после выявления случаев коронавируса среди пациентов. Об этом 25 мая заявил заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Западно-Казахстанской области Нурлыбек Мустаев на брифинге.

По его словам, все контактные лица изолированы. Если тесты на коронавирус окажутся отрицательными, то поликлиники возобновят работу. Мустаев отметил, что коронавирус также выявили у работников двух детских садов.

Отметим, с 25 мая в Уральске закрыли все детские сады, несмотря на то, что среди детей случаев заражения не обнаружено. На остальной территории Западно-Казахстанской области дошкольные учреждения открыты.

По состоянию на 25 мая в Западно-Казахстанской области обнаружили 414 случаев заражения коронавирусом, в том числе 28 — за минувшие сутки.

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