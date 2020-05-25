Нур-Султан, 25 мая 2020, 09:23 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 8531, сообщили 25 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За минувшие сутки медики обнаружили 209 новых случаев заражения коронавирусом. Среди регионов республики наибольшее число случаев выявлено в Алма-Ате — 2201, Нур-Султане — 1630 и Атырауской области — 891.
Отметим, по состоянию на 25 мая в Казахстане выздоровели 4352 пациента, или 51%. Прирост заболеваемости за минувшие сутки составил 2,5%. Скончались — 35 пациентов.
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