Подгорица, , 12:29 — REGNUM Черногория успешно справилась с пандемией коронавируса, написал президент страны Мило Джуканович на своей странице в Twitter.

«Черногория успешно поборола коронавирус! Больше нет больных! Успешно завершен этот этап великой борьбы за самые важные ценности — жизни людей», — написал он.

Ранее власти Черногории сообщили, что впервые за 68 дней не было выявлено ни одного нового больного COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения был выявлен 17 марта 2020 года. За все время было выявлено 324 случая заражения плюс один у гражданина Сербии, которого отправили туда на лечение. Умерли девять человек, среди них был один медик.

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