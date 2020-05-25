Москва, , 10:03 — REGNUM В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом находятся около 287 тыс. человек, сообщили 25 мая в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, всего с начала вспышки эпидемии было проведено более 8,9 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 260 тыс. исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 344 481 случай заражения коронавирусом. Всего умер 3541 пациент с COVID-19, выздоровели — 113 299. Было проведено более 8,6 млн тестов.

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