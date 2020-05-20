2,5 тыс. ульяновских медиков не получили вовремя доплаты — прокуратура
В Ульяновской области прокуратура требует привлечь к ответственности должностных лиц регионального минздрава, которые не обеспечили своевременное стимулирующие выплаты медработникам.
На Кубани выздоровели более половины пациентов с SARS-CoV-2
Более половины жителей Краснодарского края, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели, сообщили 21 мая в региональном оперштабе.
Работникам крымских обсерваторов пообещали максимальную надбавку за работу
Из-за юридической коллизии обсерваторы Крыма (и других регионов страны) формально не относятся к медицинским учреждениям, поэтому его сотрудники, каждый день контактирующие с коронавирусными пациентами, были лишены возможности получить президентские надбавки. Власти республики услышали претензии людей и пообещали восстановить справедливость.
В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 277 тыс. человек
В России под наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются около 277 тыс. человек. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Белгородской области за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
За минувшие сутки положительный тест на коронавирус подтверждён ещё у 71 жителя Белгородской области. Об этом 21 мая рассказали в федеральном оперативном штабе.
В Москве число выздоровевших за сутки обогнало число заболевших COVID-19
В Москве количество выздоровевших пациентов, у которых ранее был диагностирована коронавирусная инфекция, вторые сутки превышает количество новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 21 мая.
В Петербурге за сутки выявили 403 носителей коронавируса, выписали 181-го
За последние сутки в Петербурге обнаружили еще 403 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
В Красноярском крае за сутки выявили 376 носителей коронавируса
Всего по состоянию на 21 мая в Красноярском крае коронавирус выявлен у 2821 человека.
В Москве выявлено 2913 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Москве подтверждено 2913 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в московском оперштабе.
В Свердловской области нашли коронавирус еще у 174 человек
Ещё 174 случая выявления нового коронавируса подтвердили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.
В Екатеринбурге вирус нашли у 82 человек. Подтвердилось 7 случаев у постояльцев в обсерваторе, где находятся вернувшиеся из-за рубежа граждане РФ.
Также коронавирус выявили у жителей Арамиля, Артемовского, Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского, Дегтярска, Заречного, Камышлова, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сысерти и Талицы
Теперь в регионе подтверждено 3308 случаев выявления коронавируса.
На Кубани подтвердили 91 новый случай заражения коронавирусом
91 новый случай заражения коронавирусом выявлен на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 21 мая региональный оперштаб.
В Ленобласти за сутки выявлен 61 новый носитель, выписаны 42 пациента
В Ленинградской области за прошедшие сутки число новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло на 61 случай. Выписано 42 человека.
Организации Кузбасса начали получать субсидии на зарплаты сотрудникам
Наиболее пострадавшие из-за коронавируса компании Кузбасса получили первые областные субсидии на зарплаты сотрудникам, сообщили в администрации правительства региона.
В РФ выявили за сутки менее 9 тыс. носителей коронавируса
За сутки в России исследования подтвердили заражение коронавирусом 8849 человек. Об этом 21 мая сообщает московский оперштаб.
В России за сутки выявили 8849 носителей SARS-CoV-2
За последние сутки в России коронавирус подтвердился у 8 849 человек. Новых случаи заражения выявлены в 84 регионах России. Об этом 21 мая сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом.
В Ростове-на-Дону назвали стоимость тестов на антитела к SARS-CoV-2
В Ростове-на-Дону с 25 мая жители региона смогут сдать тест на антитела к коронавирусу. Анализ будут проводить специалисты лаборатории областного консультативно-диагностического центра (ОКДЦ).
В Прикамье за сутки среди медиков выявили ещё 10 носителей SARS-CoV-2
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 21 мая, среди медработников выявлено десять носителей коронавируса, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Стоит отметить, что на территории края практически ежедневно фиксируются случаи заражения медиков. На сегодняшний день общее число зараженных медработников достигло 180.
В Брянской области за сутки выявили 117 носителей коронавируса
За минувшие сутки 117 положительных тестов на коронавирус были подтверждены в Брянской области. Лаборатории провели 1152 исследований, сообщили 21 мая в региональном оперативном штабе.
Крупные торговые сети в РФ продолжили акцию обнуления торговой наценки
Обнуление торговой наценки на ряд социально значимых товаров в условиях борьбы с распространением коронавируса до конца июня продлили торговые сети «Магнит», Х5 Retail Group и Metro. Об этом сообщается в совместном заявлении торговых сетей.
Парад Победы может пройти в сентябре — СМИ
Министерство обороны РФ рассматривает возможность проведения парада Победы в 2020 году не ранее сентября. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в военном ведомстве.
«Сейчас все ждут, как пройдут ближайшие месяцы», — сказал собеседник агентства, имея в виду пандемию коронавируса.
Департамент здравоохранения Москвы ответил на критику врача
Департамент здравоохранения Москвы подготовил ответ на статью ИА REGNUM «Вы ещё живы?» Изнанка борьбы с коронавирусом в Москве», в которой сотрудник телемедицинского центра департамента Алексей Логунов подверг критике работу медучреждения.
Спецрейсы доставят граждан РФ из 14 стран с 21 по 26 мая
Российские граждане, остающиеся в 14 странах мира из-за пандемии коронавируса, смогут вернуться на родину спецрейсами с 21 по 26 мая. Список вывозных рейсов опубликован в телеграм-канале Минкомсвязи РФ.
В Железноводске за соблюдением масочного режима проследят «умные» камеры
Железноводск станет первым городом юга России, где для борьбы с нарушителями масочного режима внедрят «масочное наблюдение». В существующие камеры интеллектуального видеонаблюдения добавляют новый программный модуль, способный распознавать лица в масках, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
В Красноярске просят признать СМИ наиболее пострадавшей отраслью экономики
Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил включить СМИ в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики в ситуации распространения коронавируса.
В Саратовской области выявили ещё 67 положительных тестов на коронавирус
В Саратовской области 21 мая подтвердились 67 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 2139 человек. Выздоровели с начала эпидемии 639 человек, за последние сутки — 59 пациентов. С начала пандемии скончались 15 человек.
Число вылечившихся пациентов с COVID-19 в Москве превысило 40 тысяч
На сегодняшний день в Москве количество пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция и которые смогли победить болезнь, возросло до 40,6 тыс. человек. Об этом сегодня, 21 мая, сообщила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она уточнила, что за последние сутки после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели ещё 3746 пациентов.
В Удмуртии выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 21 мая выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых заражений в регионе выросло до 477 случаев.
Вспышка SARS-CoV-2 в алтайской больнице скорой помощи — подробности
Оперативный штаб Алтайского края сегодня, 21 мая, обнародовал подробности вспышки коронавируса в Алтайской краевой клинической больнице медицинской помощи. Как оказалось, на сегодняшний день положительный тест на SARS-CoV-2 подтвердился у 38 медиков и 11 пациентов.
«Первый случай был выявлен у пациентки отделения реанимации. Во время лечения в больнице женщине поставлен диагноз пневмония. В связи с этим был взят анализ на наличие коронавируса. После положительного результата ее перевели в госпиталь Городской больницы N 5», — сказано в официальной информации министерства здравоохранения Алтайского края.
В Крыму за сутки выявили 15 носителей коронавируса
За сутки у 15 крымчан подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Всего на территории республики с начала пандемии подтверждено 314 положительных тестов на коронавирус.
В сети стартовал новый челлендж #МыВместеКосмос
Челлендж #МыВместеКосмос запустили волонтеры всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и Госкорпорация «Роскосмос» с целью привлечения внимания к тем, кто оказывает помощь людям в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе акции #МыВместе.
В Петербурге число исследованных на коронавирус достигло суточного рекорда
В Петербурге на коронавирус за последние сутки проверили 13 тыс. 766 человек, сообщает оперативный штаб. Это пока рекордное значение для Северной столицы.
В Татарии шьют защитные костюмы для медицинских работников
В Набережных Челнах (Татария) швейные компании «Триада» и «Броско» ведут пошив защитных костюмов для медицинских работников. Уже сшито и передано в городскую больницу №2, инфекционную больницу и Госпиталь для ветеранов войн 2580 костюмов, готовятся к отправке еще 420 средств защиты.
В Адыгее объявили дополнительный выходной в честь праздника Ураза-байрам
На фоне сложной эпидемической обстановки духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края обратилось к верующим с просьбой праздновать Ураза-байрам в кругу семьи. Мусульман призвали не посещать места захоронения родных и близких, не собираться для торжественного празднования и не ходить друг к другу в гости. Праздничные коллективные намазы отменены.
В Чечне число заразившихся коронавирусом медработников превысило 90 человек
В Чечне заразились коронавирусной инфекцией 92 медработника. Часть из них уже переболели и встали в строй. Об этом сообщил 20 мая в прямом эфире ЧГТРК «Грозный» заместитель министра здравоохранения республики Алам Гадаев.
В больнице № 2 в Москве лечатся 306 пациентов с подозрением на COVID-19
В московской инфекционной клинической больнице №2 проходят лечение более 560 человек, написала на своей странице в Facebook главврач медучреждения Светлана Краснова.
Новосибирский студент просит снизить стоимость дистанционного обучения
Студент Новосибирского государственного университета обратился к руководству вуза и в министерство образования с просьбой снизить плату за обучение. Он назвал «вопиющей несправедливостью», что после перехода на дистанционный режим форма лекций она осталась такой же, как и ранее.
В Калмыкии выявлено 810 носителей коронавируса
34 новых случая заражения коронавирусом выявлено за последние сутки в Республике Калмыкия, данные 21 мая в прямом эфире в социальных сетях привёл министр здравоохранения региона Юрий Кикенов.
В Челябинской области подтверждено 83 новых случая COVID-19
В Челябинской области за сутки подтверждено ещё 83 случая COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
На Среднем Урале спасли пациентов с COVID-19 благодаря переливанию крови
В Свердловской области удалось спасти несколько тяжелых пациентов с новой коронавирусной инфекцией с помощью переливания крови. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Плазма крови бралась у людей, кто уже переболел COVID-19. Как оказалось, метод лечения показал эффективность в 70% случаях.
На сегодняшний день готово уже 50 доз плазмы. Сдать кровь тем, кто уже переболел инфекцией, можно на областной станции переливания крови.
На Сахалин не пустят без отрицательного теста на коронавирус
Власти Сахалина ужесточают меры противодействия инфекции — на остров не пустят без отрицательного теста на коронавирус.
Напавший на медсестёр в бурятском обсерваторе оказался иностранцем
В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту нападения на медицинских работников обсерватора в посёлке Сотниково. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, нападавший является иностранцем.
В Москве ещё 3746 пациентов вылечились от COVID-19
Число выздоровевших от COVID-19 в Москве продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасией Раковой.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3746 человек», — сказала Ракова.
В Тамбовской области выявили 84 новых носителей SARS-CoV-2
84 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, сообщил 21 мая региональный оперштаб.
Социальные учреждения Забайкалья пренебрегают карантинными мероприятиями
Забайкальские власти обнародовали итоги проверок учреждений социальной сферы — детских стационарных учреждений, пансионатов для людей старшего поколения и лечебных учреждений в Забайкальском, Краснокаменском, Борзинском, Оловяннинском, Могойтуйском районах. По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой, которые сегодня, 21 мая, цитирует официальный сайт региона, выяснилось, что в ряде лечебных учреждений пренебрегают санитарными нормами и правилами.
«Необходимо надлежащим образом организовать утренние фильтры, как для медицинских работников, так и для пациентов, а также соблюдать социальную дистанцию среди посетителей поликлиник, ожидающих приема врача», — сказала вице-премьер.
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
У судьи в Хакасии выявили коронавирус: Абазинский суд закрыт
В Хакасии Абазинский районный суд приостановил работу с гражданами в период с 18 по 31 мая 2020 года. В качестве причины названы продление режима самоизоляции в Хакасии, угроза распространения коронавируса.
Между тем, как сообщили 21 мая в пресс-службе Верховного суда Хакасии, у одного из судей Абазинского суда подтвердилось заражение коронавирусом.
В Петербурге ночью продезинфицировали Балтийский вокзал
В Санкт-Петербурге в ночь на 21 мая уже в третий раз проведена дезинфекция Балтийского железнодорожного вокзала. Ее провели сотрудники Невского спасательного центра МЧС России, сообщили в петербургском главке спасательного ведомства.
В Челябинской области умер 69-летний пациент с COVID-19
В Челябинской области за сутки умер ещё один человек с диагностированным ранее COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
В Рязани скончался пенсионер с коронавирусом
Пациент с положительным результатом теста на коронавирус скончался в Рязани. Мужчине было 70 лет, сообщили в региональной оперативной группе.
В Башкирии пациентка с подозрением на коронавирус покончила с собой
69-летняя женщина, у которой подозревали коронавирус, покончила жизнь самоубийством в Башкирии. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе минздрава республики корреспонденту ИА REGNUM.
По сообщению пресс-службы ведомства, причины самоубийства пока не известны. Коронавирусная инфекция у пациентки подтверждена не была.
Глава района Адыгеи ушел в отставку после вспышки заболеваемости COVID-19
Совет народных депутатов Красногвардейского района Адыгеи, где возникла вспышка заболеваемости COVID-19, досрочно прекратил полномочия главы муниципалитета Альберта Османова.
Песков назвал точной статистику смертности от COVID-19 в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что статистика, публикуемая в России относительно смертности от COVID-19, является точной. Об этом он заявил в интервью журналистам CNBC.
«Мы ничего не скрываем», — сказал Песков.
Жители Башкирии вернутся домой из США и Индии
Два рейса, которые вывезут граждан России из-за рубежа, 23 мая прибудут в столицу Башкирии. Об этом 20 мая сообщает официальный канал в телеграмме «Коронавирус: рейсы в РФ».
Согласно размещенной там информации, 23 мая в 7:00 часов по местному времени в Уфу прибудет рейс из Гоа. А в 19:20 часов по местному времени ожидается прибытие рейса Нью-Йорк— Москва — Уфа.
«Красное и белое» ответило на угрозу отозвать лицензию
В сети «Красное и белое» не получали уведомлений о возможном отзыве лицензии. Об этом журналистам заявили в пресс-службе компании.
Оперштаб Бердска сообщил о новых случаях заражения коронавирусом
Оперштаб уточнил, что на сегодня, 21 мая, в Бердске выявлено три новых случая заражения коронавирусом.
В свердловской колонии стали шить противочумные костюмы
В колонии ИК-5 (Нижний Тагил, Свердловская область) организовали пошив одноразовых противочумных костюмов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.
Управлением заключен договор, согласно которому необходимо изготовить 3 500 костюмов из санбона. Уже сшито 244 таких комплекта.
Ранее в той же колонии начали производить маски для лица (передано уже несколько сотен тысяч экземпляров).
Китай передал Еврейской АО партию средств индивидуальной защиты
Китайский уезд Лобей передал Еврейской АО крупную партию средств индивидуальной защиты.
В Воронежской области за сутки выявлен 41 носитель SARS-CoV-2
41 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Воронежской области за последние сутки, об этом 21 мая сообщил региональный оперштаб.
Власти Тюменской области отчитались по трём видам выплат медикам
В Тюменской области все медики, а также водители скорой помощи, получили дополнительные выплаты, установленные президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила заместитель главы региона Ольга Кузнечевских.
Она напомнила, что есть три вида выплат медработникам, имеющим дело со SARS-CoV-2. Это — установленные президентом страны, правительством России и региональными властями. Замглавы Тюменской области дала подробный отчёт по всем трём видам выплат.
Вирусолог: Россия преодолела пик эпидемии коронавируса
Стабилизация числа людей, у которых подтверждён положительный тест на коронавирус, говорит о выходе России на плато эпидемии. Небольшое снижение количества таких случаев означает прохождение пика, заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН.
Глава РАН считает ситуацию с развитием пандемии в России непредсказуемой
Делать какие-либо прогнозы по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России сложно из-за её непредсказуемости. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
«Ситуация сильно непредсказуемая в плане развития эпидемии», — заявил учёный.
В поликлиниках Екатеринбурга возобновили вакцинацию детей
В Екатеринбурге муниципальные поликлиники возобновили вакцинацию детей. Юных пациентов принимают строго по времени и только в сопровождении медицинского работника, сообщает свердловский минздрав.
Свердловский губернатор ввёл дополнительные стимулирующие выплаты
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 20 мая подписал ряд указов, касающихся стимулирующих выплат уральцам, работающим с COVID-пациентами.
В Еврейской АО роженица скрыла факт заражения коронавирусом от медиков
В Биробиджане Еврейской АО роженица скрыла факт заражения коронавирусом при поступлении в роддом. Женщину изолировали, роды прошли успешно, роддом закрыт на карантин.
На Ставрополье выявлено уже более 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Ставропольском крае к утру 21 мая выросло др 1728. За прошедшие сутки инфекция выявлена у 69 человек, сообщил на своей Instagram-странице глава региона Владимир Владимиров.
Глава минздрава Северной Осетии заразился коронавиурсом
У министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлана Гогичаева диагностировали COVID-19. Он ушел на больничный и находится на излечении дома под наблюдением медиков. Об этом сам министр рассказал в своем видеообращении.
Сотрудники двух челябинских соцучреждений получают повышенные выплаты
В Челябинской области сотрудники двух их 29 социальных учреждений с постоянным нахождением людей получают повышенные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
«Подушка безопасности» российской экономики или стратегический просчёт?
То, как Министерство здравоохранения России на практике начало реализовывать поручения президента России Владимира Путина по выплатам медицинским работникам, задействованным в лечении больных с COVID-19, начав высчитывать часы и минуты, требует самого пристального контроля за действиями всего правительства. Если можно было так цинично отнестись к людям, рискующим жизнью, то совершенно точно можно ожидать подобного в других поручениях.
К примеру, на совещании 19 мая глава государства призывал уже сейчас думать о том, как страна будет не только восстанавливаться, но и развиваться после эпидемии. Чиновникам было поручено подготовить общий национальный план развития экономики и приступить к корректировке национальных проектов. Это ещё раз подтверждает, что решения о мерах поддержки приняты не за счёт сокращения других программ или отказа от обязательств, а за счёт накопленных ресурсов — подушки безопасности.
И это потребует ещё более жёсткого контроля и надзора, поскольку с высокой степенью вероятности можно предположить, что негативный сценарий может быть повторён. Об этом в эксклюзивном интервью ИА REGNUM сообщила президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина.
В Оренбуржье мэр Орска пригрозил населению карантином
В Оренбургской области глава Орска Василий Козупица заявил в Instagram, что ситуация с коронавирусом в городе вызывает тревогу. За последнюю неделю выявлено 33 носителя SARS-CoV-2, выявить источник заражения становится все труднее. Если жители будут игнорировать правила режима самоизоляции, то муниципалитет закроют на карантин.
В Челябинской области назван срок федеральных выплат соцработникам
В Челябинской области сотрудники социальных учреждений получат федеральные выплаты до конца мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Туве превысило 500
В Туве число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки выросло сразу на 79. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, общее количество подтверждённых случаев достигло 530.
В Новосибирской области за сутки выздоровили 43 пациента с COVID-19
В Новосибирской области за сутки выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. На 11:00 (время местное) сегодня, 21 мая, с отрицательными результатами контрольных тестов выписаны 43 пациента. Скончались два человека — мужчина 60 лет и женщина 59 лет. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В Приморском крае за сутки выявили 49 случаев заражения коронавирусом
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Приморском крае за прошедшие сутки увеличилось на 49 и возросло до 1495. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба краевого правительства.
Сотрудники челябинских соцучреждений получают стимулирующие выплаты
В Челябинской области сотрудники ушедших на карантин социальных учреждений получают стимулирующие выплаты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В ВОЗ заявили об угрозе второй волны коронавируса в мире
Во всём мире сохраняется риск второй волны коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Тюменцы игнорируют масочный режим
В Тюменской области первый этап снятия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции, может дать новый виток заражений, если граждане не будут соблюдать элементарный масочный режим. Об этом заявила главный государственный санитарный врач региона Галина Шарухо.
На сегодня коэффициент SARS-CoV-2 в регионе составляет менее 0,8, что стало поводом для перехода к снятию ограничений. Однако жители региона зачастую игнорируют санитарные требования — появляются в магазинах и в общественном транспорте без масок и перчаток.
В Алтайском крае выявили 1111 носителей коронавируса, девять погибли
В Алтайском крае эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением SARS-CoV-2, судя по данным оперативного штаба региона на утро 21 мая, значительно ухудшилась. Только за последние сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса, а общее число положительных тестов составляет уже 1111. Не исключено, что число жертв коронавируса увеличилось сразу на три человека, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Минздрав Алтайского края сообщил о смерти трех пациентов, инфицированных коронавирусом. Все они имели ряд тяжелых соматических заболеваний, поэтому в настоящий момент проходят паталогоанатомические исследования, по результатам которых будет установлена непосредственная причина смерти. Если первоначальные данные подтвердятся, то общее количество смертельных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией составит девять человек», — сказано в официальном сообщении.
В Прикамье от COVID-19 излечились 590 человек
В Пермском крае за сутки, на утро 21 мая, из больниц выписаны 33 пациента, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.
На сегодняшний день число оправившихся от болезни пермяков составило 590 человек. Продолжают получать лечение 555 пациентов. На домашнем карантине находится 1 901 человек.
На Колыме выявлено более 200 носителей коронавируса
В Магаданской области за минувшие сутки подтверждено три новых случая заражения коронавирусом.
В Татарии СКР проводит проверку по факту невыплаты надбавок медработнику
Следственные органы в Татарии проводят проверку по факту невыплаты медицинскому работнику надбавок, сообщает пресс-служба республиканского СКР.
Прикамье начнёт использовать искусственный интеллект в борьбе с COVID-19
В Пермском крае две больницы — в Перми и Березниках — начнут использовать искусственный интеллект, который способен за секунды распознавать коронавирус на снимках компьютерного томографа, сообщает пресс-служба краевой администрации.
В Ульяновской области финансовую поддержку окажут ординаторам
В Ульяновской области разрабатываются меры поддержки для ординаторов медицинских факультетов.
Чиновник минздрава Прикамья заразился коронавирусом
В Пермском крае у сотрудника министерства здравоохранения выявлена коронавирусная инфекция. Сейчас чиновник проходит курс лечения, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Определен круг контактов. Все, кто общался с зараженным сотрудником, изолированы на дому до получения результатов тестов на коронавирус и работают дистанционно.
В Приамурье рост случаев заражения коронавирусом объяснили праздниками
В Приамурье резкий рост заражений коронавирусом объяснили праздниками.
Врачи в Туве прооперировали пожилую пациентку с COVID-19
В Туве врачи-хирурги Республиканской больницы провели операцию по удалению аппендицита у 75-летней пациентки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, накануне, 20 мая она поступила в госпиталь с COVID-19. У женщины развилась пневмония с поражением лёгких на 45%.
В Воронежской области прокуратура проверяет выплаты медработникам
Нарушения в начислении стимулирующих надбавок медицинским работникам, работающим с коронавирусной инфекцией, выявила прокуратура Воронежской области в Терновской районной больнице.
Медики предупредили о резком росте тяжелых случаев заболевания раком в РФ
Осенью этого года в России может быть зафиксирован взрывной рост онкологических заболеваний в запущенных стадиях, заявил заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илья Черниковский в интервью газете «Известия».
Он рассказал, что из-за ситуации с распространением нового коронавируса часть онкологических отделений была переоборудована под лечение пациентов с COVID-19, а нетронутые стационары испытывают серьезную нагрузку.
Биробиджанский роддом из-за роженицы с коронавирусом закрыли на карантин
В столице Еврейской автономной области Биробиджане из-за роженицы, скрывшей своё заражение коронавирусом, на карантин закрыли роддом. Об этом 21 мая сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В Кузбассе выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».
Учреждения культуры Ульяновской области возобновляют работу
В Ульяновской области открылись музеи, 20 мая стали принимать посетителей библиотеки, 25 мая возобновят работу архивы.
В Бурятии 12-летний мальчик остался в обсерваторе один
В обсерваторе в посёлке Сотниково под столицей Бурятии 12-летний мальчик проживает один. Как сообщили ИА REGNUM в детской республиканской больнице, его родителей госпитализировали после выявления коронавируса.
«Медики же, тоже оторванные от своих семей, стараются уделить ребёнку как можно больше внимания, жалея и сочувствуя ему», — отмечают в больнице.
В Хакасии выявили 29 новых носителей коронавируса
За сутки в Хакасии подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 21 мая в республиканском правительстве.
Мясников развеял новые слухи о медицинских масках
Заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок выполняют разную функцию, назвал вымыслом главный врач Московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников 20 мая на своем канале видеохостига YouTube.
На Камчатке скончались ещё два пациента с коронавирусом
На Камчатке скончались ещё два пациента с коронавирусом. Общее число заражений достигло 554, за сутки выявлено 18 новых случаев.
В Якутии выявлена почти тысяча носителей коронавируса
В Якутии за минувшие сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Омской области коронавирус выявлен ещё у 47 человек
Всего по состоянию на 21 мая в Омской области коронавирус выявлен у 764 человек.
В Бурятии пятые сутки не могут найти сбежавшего из больницы подростка
В Бурятии пятый день продолжаются поиски 17-летнего подростка, который ранее сбежал из больницы, куда был помещен с подозрением на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.
В Ульяновской области умер шестой пациент с COVID-19
В Ульяновской области поступило окончательное заключение, подтверждающее диагноз у скончавшейся 18 апреля 60-летней жительницы Карсунского района.
Из-за госпиталя под COVID-19 Екатеринбург может лишиться редких деревьев
В рамках строительства госпиталя для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Екатеринбурге вырубят деревьев почти на 0,5 млрд рублей. Об этом заявила глава комитета благоустройства мэрии Тамара Благодаткова.
По словам чиновницы, для огранизации подъезда к госпиталю на Широкой речке необходимо построить развязку между ЕКАД и Челябинским трактом. Для ее возведения придется вырубить редкие породы деревьев, что требует компенсации бюджету городу.
Расходы оценены в 462 млн рублей. В мэрии предложили не облагать компенсацией областной бюджет. В комиссии гордумы по городскому хозяйству поддержали данное предложение.
В Чувашии скончался ещё пациент с COVID-19
В Чувашии с начала пандемии скончался девятый пациент с COVID-19.
Карантин не помешает достроить детсады и школы — новосибирские власти
В Новосибирской области в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование», а также программы «Жилище» строятся 20 детских садов и пять школ.
В Югре более 160 медиков жалуются на выплаты за борьбу с коронавирусом
В Югре по факту несогласия медиков, работающих с пациентами, болеющими COVID-19, или потенциальными носителями коронавирусной инфекции, с произведёнными «президентскими» и окружными доплатами организована процессуальная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.
Ранее, во время прямой линии, к руководителю департамента здравоохранения ХМАО Алексею Добровольскому обратились 164 медицинских работника с претензиями по поводу начисления выплат в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
На Сахалине детское отделение больницы разместят в туалете
В сахалинском городе Макаров детское отделение аварийной больницы разместят в туалете. Минздрав высвобождает территории под инфекционное отделение, которое также является аварийным.
В Минздраве РФ назвали группу людей с повышенным риском смерти от COVID-19
Смертность от COVID-19 среди пациентов с нарушениями обмена веществ в два, а иногда в четыре раза больше, чем у лиц без таких болезней, заявила директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева 20 мая в интервью телеканалу RT.
Горсовет Новосибирска попросил Мишустина помочь бизнесу и местным бюджетам
Депутаты горсовета Новосибирска на сессии решили обратиться к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность расширения перечня пострадавших отраслей экономики и разработки механизма компенсации выпадающих доходов местных бюджетов.
На Ямале одинокие кочевники с малым стадом оленей получат солидную сумму
В Ямальском районе (ЯНАО) одиноким тундровикам, имеющих доход ниже прожиточного минимума и поголовье оленей менее 50 оленей, выплатят единовременно 30 тысяч рублей. Об этом ГТРК «Вести-Ямал» заявил глава муниципалитета Андрей Кугаевский.
Кроме того, почти три тысячи пожилых тундровиков и кочевые семьи с детьми уже получили по пять тысяч рублей финансовой поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции.
На Алтае подтвердили 92 случая заражения коронавирусом
На территории Республики Алтай за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 92.
Тундровиков Ямала прививают от сибирской язвы
В Ямальском районе проводится вакцинация тундровиков против сибирской язвы. Лето 2020 года обещает быть жарким, и есть вероятность пробуждения этой опасной инфекции, сообщает пресс-служба главы региона.
В вакцинации задействованы два вертолёта и 12 медиков. Наряду с информированием об опасности сибирской язвы, тундровикам рассказывают о новой коронавирусной инфекции и принимают заявления на окружные выплаты на детей.
Количество заражённых коронавирусом в Бурятии достигло 1090
В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1090. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 48 новых случаев.
Пациенты в коридорах: опубликовано видео из новосибирской больницы
Председатель первичной организации профсоюза «Действие» на городской станции скорой помощи Сергей Комлев разместил в своём Instagram видео из новосибирской ГКБ №11, на котором видно, что часть пациентов лежат в коридорах.
В Бурятии усилили охрану обсерваторов после нападения на медработников
Информация об инциденте с нападением на медработников в обсерваторе в Бурятии оперативно передана в органы внутренних дел. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба. Параллельно усилена охрана всех подобных учреждений. Дополнительно к службам охраны медицинских организаций там будут дежурить сотрудники МВД.
Новосибирские медики обратились в СКР из-за неполученных выплат по COVID-19
Новосибирские следователи проводят уже две доследственные проверки по обращениям о неполучении выплат по COVID-19. Жалобы поступили в приёмную следственного управления СКР по Новосибирской области.
В Приморье сбежал из детского дома ребёнок, заражённый коронавирусом
В Арсеньеве Приморского края закрыли на карантин детский дом — у одного из детей подтвердился положительный тест на коронавирус.
В Приморье выявили почти 1,5 тыс. носителей коронавируса
За минувшие сутки в Приморье выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом.
В Якутии на Чаяндинском месторождении частично сняли карантин
Глава Якутии Айсен Николаев по согласованию с Роспотребнадзором частично снял карантин на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении.
В Москве скончались еще 68 пациентов с COVID-19
Количество выявленных летальных исходов среди пациентов с заболеванием COVID-19 в Москве увеличилось за сутки на 68. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в российской столице.
В ВОЗ предупредили о риске второй волны пандемии COVID-19
За снижением темпов распространения коронавируса в мире может последовать вторая волна пандемии, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
В Дагестан прибыла группа врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
Прибывшие в Дагестан специалисты будут работать в районах, оказывая консультативную, организационную и лечебную помощь своим коллегам и пациентам.
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) несколько смягчила рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии COVID-19, однако эти рекомендации всё равно остаются весьма жесткими.
Совет национальной безопасности США сообщил об отправке первого военно-транспортного самолёта с партией аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию.
США отправили в Россию первую партию аппаратов ИВЛ
Военно-транспортный самолёт C-17 с первой партией аппаратов искусственной вентиляции лёгких отправлен из США в Россию, сообщается в микроблоге Совета национальной безопасности Соединённых Штатов в Twitter.
Законопроект о закупках в отказ от контрсанкций внесен в Госдуму
Законопроект, предполагающий отказ от контрмер в ответ на санкции при закупке лекарств, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Константином Косачёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.
Коронавирус подтверждён у 160 пациентов больницы в Коммунарке
На лечении в специализированном госпитале в Коммунарке находятся 245 пациентов с внебольничной пневмонией, коронавирус выявлен у 160 из них, сообщил главный врач учреждения Денис Проценко.
В Нижнем Новгороде продезинфицировали 23 кв км общественных мест
Дорожные службы Нижнего Новгорода провели профилактическую дезинфекцию 23 квадратных километров открытых городских пространств и мест общего пользования.
Число инфицированных SARS-CoV-2 военнослужащих РФ снизилось на 114 человек
Коронавирусная инфекция по состоянию на 20 мая выявлена у 1548 российских военнослужащих, что на 114 человек меньше, чем днём ранее, говорится в информационном бюллетене Минобороны России.
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что диагноз «коронавирус» подтверждён у 160 пациентов.
Владимирских нарушителей режима самоизоляции оштрафовали на 1,5 млн рублей
Во Владимирской области к 18 мая было рассмотрено 1307 административных дел о нарушении режима самоизоляции. Общая сумма штрафов, которые заплатили жители региона, составила 1 млн 521,3 тысячи рублей.
В Петербурге заплатили заразившимся на работе 68 медикам из 2,5 тысяч
На сегодня 68 петербургских медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией в ходе выполнения служебных обязанностей, получили выплаты по 300 тыс. рублей из городского бюджета. Об этом 20 мая сообщили в Смольном.
Член Совфеда: ВОЗ верифицирует статистику России по коронавирусу
США и Великобритания не оставляют попыток дискредитировать успехи России в борьбе с коронавирусной инфекцией, однако факты говорят сами за себя: Россия предоставляет объективную информацию о заболевших и о скончавшихся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил член Совфеда Константин Долгов.
Во Владимирской области работникам старше 65 лет продлили больничные
Во Владимирской области больничные листы застрахованных работников от 65 лет и старше продлили до 29 мая.
Путин дал ряд поручений по улучшению ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент России Владимир Путин дал федеральным ведомствам ряд поручений по улучшению эпидемиологической обстановки в Дагестане. Их перечень, утвержденный по итогам состоявшегося 18 мая совещания с руководством и представителями общественности республики, 20 мая опубликован на сайте Кремля.
Турция в июне не примет российских туристов из-за коронавируса
Турция не будет принимать туристов из России с открытием туристического сезона в начале июня, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
На третьей неделе мая Петербург примет только два вывозных рейса
В период до 26 мая Санкт-Петербург примет только два вывозных рейса с соотечественниками из-за границы. Об этом сообщается 20 мая в официальном канале сервиса Госуслуг.
Онкоцентр Петербурга получил 500 защитных костюмов от благотворителей
Петербургский онкологический центр получил 500 защитных костюмов. Снаряжение для медиков передали представители группы компаний «Руст» в рамках акции #МЫВМЕСТЕ 20 мая.
Николаевскую больницу Петербурга закрыли, врачей переведут в «Ленэкспо»
Николаевскую больницу Санкт-Петербурга закрыли, оставив работать только лабораторию и отделение гемодиализа, а всех врачей переведут работать в павильоны выставочного центра «Ленэкспо», переоборудованные под временный госпиталь.
Врачи ещё одной курской больницы заявили об отсутствии федеральных выплат
Прокуратура Курской области организовала проверку информации о возможных нарушениях при начислении стимулирующих выплат работникам ОБУЗ «Хомутовская ЦРБ» и Курской областной клинической больницы.
Президент РФ Владимир Путин поручил Роспотребнадзору на постоянной основе мониторить эпидемиологическую ситуацию в Дагестане.
В Омской области продлён режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Омской области продлён до 3 июня. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Решение о продлении режима самоизоляции в регионе приняли 20 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
По оценке регионального управления Роспотребнадзора, эпидобстановка в самый острый период роста заболеваемости не допускает смягчения строгого изоляционного режима и снятия действующих ограничений.
В Краснодаре могут продлить карантин
Жёсткий режим карантина в Краснодаре может сохраниться и после 23 мая — в случае, если вырастет уровень заражения коронавирусом. Об этом заявил глава города Евгений Первышов 20 мая.
Поправки о бесплатных масках и перчатках в пандемию внесены в Госдуму
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Николаем Коломейцевым предлагают закрепить законом право жителей России на бесплатные маски и перчатки при введении ЧС или режима повышенной готовности, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.
Глава минздрава Крыма заверил, что все медики получили положенные выплаты
Глава минздрава Крыма Игорь Чемоданов заверил, что все медики получили положенные выплаты. Но только те, кто работал с ковидными больными.
В Белгородской области установили допвыплаты для работников интернатов
Стимулирующие выплаты за работу в особых условиях труда и дополнительную нагрузку получат работники стационарных организаций социального обслуживания населения Белгородской области. Сотрудники центров и интернатов получат деньги вне зависимости о того, выявлены ли в этих учреждениях носители коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление губернатора.
Чиновники выпустили ролик с извинениями крымских врачей перед Аксёновым
Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи опубликовал от имени коллектива видеообращение со словами поддержки к главе Крыма Сергею Аксёнову и руководителям всех уровней, назвав «склочниками» всех, кто публично заявляет о проблемах врачей в республике.
Югра не готова к снятию ограничений по коронавирусу
Югра не готова к первому этапу снятия ограничений. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова 20 мая на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Для перехода к первому этапу необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции был менее одного, на сегодня он — 1,82. Наличие свободного коечного фонда, с учётом запланированных к развертыванию, должен быть 50%, в регионе пока — 45%. Единственно, что показатель охвата тестированием населения превышает необходимый в два раза.
Югра не готова к снятию ограничений по коронавирусу
Югра не готова к первому этапу снятия ограничений. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова 20 мая на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Для перехода к первому этапу необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции был менее одного, на сегодня он — 1,82. Наличие свободного коечного фонда, с учётом запланированных к развертыванию, должен быть 50%, в регионе пока — 45%. Единственно, что показатель охвата тестированием населения превышает необходимый в два раза.
Под Белгородом медики пожаловались на полное отсутствие выплат
На отсутствие выплат за работу с пациентами, заражёнными коронавирусом, пожаловались сотрудники Валуйской ЦРБ в Белгородской области. Медики утверждают, что не получили вообще никаких стимулирующих выплат, сообщили 20 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.
На Среднем Урале умерли восемь пациентов с COVID-19
В Свердловской области с начала пандемии скончались восемь человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
Очаг заражения коронавирусом от парикмахера под Белгородом проверит СК
Информацию СМИ о заражении коронавирусом 23 человек от парикмахера проверят следователи в Белгородской области.
Пандемия вскрыла системные проблемы в здравоохранении: омбудсмен Петербурга
Пандемия коронавируса вскрыла накопившиеся за долгие годы системные проблемы в организации здравоохранения и нерешительность федерального центра. Об этом 20 мая заявил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, передает корреспондент ИА REGNUM.
На Брянском машзаводе установили стационарный тепловизор
Стационарный тепловизионный комплекс установили на проходной Брянского машиностроительного завода. Теперь на входе в предприятие аппаратура автоматически измеряет температуру тела сотрудников и посетителей, не затрудняя никому движение, сообщили 20 мая в пресс-службе завода.
Праздновать 100-летие Чувашии будут по «плану Б»
В Чувашии главный национальный государственный праздник — День Республики, который отмечается 24 июня, в этом году будет проводиться с учётом эпидемиологической ситуации. Этот год примечателен тем, что республика отмечает 100-летия со дня образования Чувашской автономии. Часть праздничных мероприятий переносится. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 мая, заявил на пресс-конференции врио главы Чувашии Олег Николаев.
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии. Об этом в инстаграм написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Прокуратура Белгородской области проверит сообщения о заражении парикмахером более 20 клиентов.
Руководство курской ОКБ обвинили в замалчивании фактов COVID-19 у персонала
Сотрудники нейрохирургического отделения Курской областной клинической больницы пожаловались, что руководство не приняло своевременных мер при возникновении очага заражения коронавирусом.
На Ставрополье волонтеры доставили медикам защитные костюмы и респираторы
Работники двух больниц на Ставрополье, где лечатся пациенты с COVID-19, получили средства индивидуальной защиты. Активисты Общероссийского народного фронта и волонтеры-медики доставили в Краевую инфекционную больницу и вторую городскую больницу Ставрополя перчатки, костюмы, респираторы и защитные экраны.
В Белгородской области умер тринадцатый пациент с коронавирусом
Пациент с подтверждённым коронавирусом скончался в Белгородской области. Это 13-й летальный исход, зарегистрированный с начала пандемии, сообщили 20 мая в региональном оперативном штабе.
Ростовский губернатор потребовал подавить вспышку SARS-CoV-2 в Сальске
Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал оперативно ликвидировать вспышку коронавирусной инфекции в Сальском психоневрологическом интернате. В настоящее время социальное учреждение закрыто на 28 дней.
В Севастополе поправились ещё 18 человек после коронавируса
За минувшие сутки из больниц Севастополя выписали 18 пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе-герое выздоровел 101 человек.
Делягин заявил, что в Москве сорвалась попытка «либерального путча»
В настоящее время в России главный социально-политический индикатор — число официально признанных новых больных COVID-19, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
В Севастополе выявили четыре новых носителя SARS-CoV-2
За минувшие сутки у четырёх жителей Севастополя подтвердили положительные результаты тестов на коронавирус. В том числе диагноз подтвердился у семилетнего сына одного из пациентов. Всего в городе-герое у 147 человек выявили коронавирус. Два пациента скончались.
Матчи Всероссийской киберспортивной студенческой лиги перенесли в онлайн
Финальный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги 2019/2020 пройдёт в онлайн-формате из-за угрозы распространения коронавируса. Киберспортсменам предстоит сразиться в пяти дисциплинах: Dota 2, CS: GO, Hearthstone, Warcraft III: Reforged и Clash Royale.
Ямал лидирует в России по охвату населения тестированием на SARS-CoV-2
На Ямале оказался самый высокий показатель охвата населения тестированием на коронавирус в России. Об этом сообщает федеральная служба Роспотребнадзора.
В ЯНАО показатель проведённых исследований на новую коронавирусную инфекцию составляет 15,4 тыс. на 100 тыс. населения. На втором месте Сахалинская область — 15,2 тыс., и на третьем Москва — 14,7 тысяч.
Однако по абсолютному количеству проведенных исследований на SARS-CoV-2 рейтинг субъектов Российской Федерации возглавляет Москва, где проведено 1,8 млн тестов.
Названы регионы — лидеры по количеству тестов на наличие SARS-CoV-2
По количеству проведенных тестов на наличие коронавируса лидируют 10 регионов России. На первом месте — Москва (1 млн 853 тыс. 074 лабораторный исследований), а втором — Санкт-Петербург (558 тыс. 716), на третьем — Подмосковье (422 тыс. 163).
Индекс самоизоляции «Яндекса» в Москве снизился до рекордно низкого балла — 1,9. Это означает, что на улице очень много людей.