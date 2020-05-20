Кривая числа выявленных за сутки случаев SARS-CoV-2 устремилась вниз — об этом свидетельствуют данные «Яндекса» за 20 мая, которые опираются на информацию оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Так, в Москве выявлено 2699 случаев, а в Подмосковье — 903.

О том, как развивается ситуация с коронавирусом в России, когда отменят ограничения в регионах и ждать ли второй волны заражений, — рассказывает ИА REGNUM.

Коронавирус. Иван Шилов (с) ИА REGNUM