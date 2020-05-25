Москва, , 09:52 — REGNUM Удовлетворены в той или иной степени организацией дистанционного образования 44% родителей учеников 11-х классов, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Большинство родителей выпускников (62%) считают, что с переходом на дистанционное обучение увеличилась нагрузка на ребенка. Сокращение учебной нагрузки отметили 24% родителей.

Полагают, что дистанционный режим образования увеличил нагрузку на учителей, 56% родителей. По мнению 25% родителей, он уменьшил нагрузку на преподавателей.

Телефонный опрос проведен 14−16 мая 2020 года. Опрошены 1092 жителя России — родители выпускников школ. Максимальный размер ошибки не превышает 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство родителей выпускников 11-х классов (65%) считают, что сдавать ЕГЭ нужно в конце июня-начале июля 2020 года.

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