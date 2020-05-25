Москва, , 09:32 — REGNUM Большинство родителей выпускников 11-х классов (65%) считают, что сдавать ЕГЭ нужно в конце июня-начале июля 2020 года. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый пятый родитель одиннадцатиклассников (19%) предполагает провести ЕГЭ в начале августа (19%). Другое время проведения экзамена назвали 13% опрошенных.

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Организацией дистанционного обучения в период самоизоляции в той или иной степени удовлетворены 44% родителей учеников 11-х классов.

Опрос проведен 14−16 мая 2020 года. Опрошены 1092 жителя России — родители выпускников школ, гимназий, лицеев. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин предложил начать проводить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 29 июня.

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