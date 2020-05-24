Нур-Султан, , 13:38 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева разрешила работу крупных кафе и ресторанов, сообщает 24 мая агентство «Казинформ» со ссылкой на соответствующее постановление.

В ресторанах и кафе на 50 и более мест должно быть установлено не более 50 мест. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию, а между соседними столиками должно быть не менее двух метров.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 мая в Казахстане выявили 8322 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4214 человек, скончались 35 пациентов.

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