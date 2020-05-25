Вильнюс, , 09:09 — REGNUM Рекомендации по проведению массовых мероприятий в Литве во время пандемии коронавируса опубликовало министерство здравоохранения республики, сообщили 25 мая в пресс-службе ведомства.

Новые правила вступят в силу с 30 мая. Согласно новым требованиям, мероприятия могут проходить в закрытых и открытых помещениях с число участников не более 30.

Владельцы помещений должны обеспечить не менее пяти квадратных метров на каждого человека, а расстояние между участниками торжества должно быть не менее двух метров. Кроме того, с 30 мая допускается проведение соревнований высокого уровня без зрителей.

Отметим, в настоящее время в Литве допускается проведение мероприятий на открытом воздухе с числом участников менее 30. Для каждого человека должно быть выделено не менее 10 кв. метров.

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