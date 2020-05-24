Вильнюс, , 13:23 — REGNUM Туроператорам Литвы разрешили вернуть деньги туристам не позднее чем через 90 дней после окончания карантина. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе парламента республики.

Сейм одобрил поправки в законодательство, которые увеличивают срок возврата денег туристам за отмененные поездки. Это исключение распространяется на случай войны, чрезвычайного положения и экстремальной ситуации.

Планируется, что эта мера позволит туроператорам сохранить рабочие места, избежать банкротства или неплатежеспособности.

Отметим, в настоящее время возврат средств туристическими операторами регламентирован гражданским кодексом, в соответствии с которым деньги возвращаются туристам в течение 14 дней после отмены тура.

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