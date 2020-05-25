Оттава, , 08:40 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде за последние 24 часа выросло на 1 078 и теперь составляет 84 699 человек. Об этом 23 мая сообщает на канадское министерство здравоохранения.

Также указывается, что число скончавшихся от COVID-19 в стране увеличилось за сутки на 69 и теперь составляет 6 424 летальных исходов.

Кроме этого, уточняется, что общее число вылечившихся выросло до 43 985 пациентов.

При этом отмечается, что наибольшее число зараженных коронавирусом выявлено в провинциях Квебек (47 411), Онтарио (25 500) и Альберта (6 860).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число скончавшихся от COVID-19 на территории Мексики за последние сутки возросло на 215 и достигло 7394 случаев.