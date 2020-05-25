Мехико, , 08:29 — REGNUM Общее число скончавшихся от COVID-19 на территории Мексики за последние сутки возросло на 215 и достигло 7 394 случаев. Об этом 25 рассказал директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа во время пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети Twitter.

«Согласно обновленным сегодня данным, за все время скончались от осложнений при COVID 7394 человека», — заявил он.

Также он уточнил, что общее число зараженных коронавирусом в стране за минувшие сутки увеличилось на 2 764 случаев и теперь составляет 68 620 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 138 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Индии.