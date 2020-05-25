Горно-Алтайск, , 05:34 — REGNUM На территории Республики Алтай за минувшие сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 104.

«Коронавирус подтвердился у 16-летнего жителя Кош-Агачского района, контактного с ранее госпитализированными родственниками, и 55-летнего жителя Улаганского района с симптомами ОРВИ», — отметили в штабе.

Также за сутки успешно завершили лечение два пациента из Кош-Агачского и Турочакского районов. Всего к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 49 человек.

Напомним, на территории республики до «особого распоряжения» действует режим самоизоляции. При этом жителям разрешено заниматься спортом на открытых площадкахпри условии соблюдения мер профилактики.

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