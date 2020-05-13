Горно-Алтайск, , 06:11 — REGNUM В Республике Алтай внесены изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, они касаются введения обязательного масочного режима, а также работы некоторых организаций, в частности, спортивных.

Так, контролировать ношение жителями масок будут правоохранители, специалисты Роспотребнадзора и главы муниципалитетов. На предприятиях масочный режим должны обеспечить руководители.

«При условии соблюдения указаний и рекомендаций Роспотребнадзора разрешается возобновить деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку на открытых площадках и стадионах (в частности, спортивных школ и секций)», — отметили в штабе.

Добавим, что в число требований Роспотребнадзора относится, к примеру, соблюдение дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, власти республики также продлили действие режима самоизоляции до особого распоряжения. Ранее предполагалось, что режим будет действовать до 15 мая.

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