Горно-Алтайск, , 10:59 — REGNUM Летняя оздоровительная кампания в Горно-Алтайске по плану должна начаться с 1 июля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, в связи с этим отменена первая смена в детском оздоровительно-образовательном центре «Космос».

"Родители могут вернуть стоимость путевки за первую смену. Для этого нужно заполнить заявление», — отметили в мэрии.

Власти города также рассматривают возможность открытия с августа лагерей с дневным пребыванием детей на базе городских школ.

Напомним, на территории республики в настоящее время «до особого распоряжения» действует режим самоизоляции. Как сообщало ИА REGNUM, при условии соблюдения требований профилактики здесь разрешили занятия спортом на открытых площадках и стадионах.

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