Абуджа, , 23:33 — REGNUM В Нигерии к настоящему моменту подтверждены 7526 случаев COVID-19, от заболевания умер 221 человек, 2174 человек излечились, 24 мая сообщает Nigeria CDC.

По информации Нигерийского центра контроля заболеваний, наибольшее число случаев заболевания, 3357 из 7526, выявлено в Лагосе. Также в Лагосе погибло наибольшее число больных COVID-19 — 42 из 221.

Отметим, в Нигерии проживает более 220 млн человек — от COVID-19 умер каждый миллионный житель африканской страны.

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