Абуджа, , 21:54 — REGNUM Профсоюз врачей нигерийского Лагоса объявил забастовку из-за и неадекватных действий полиции, 20 мая сообщает агентство Reuters.

Забастовка медработников Нигерийской медицинской ассоциации (NMA) в Лагосе началась в 18:00 20 мая и продлится, пока не будут отменены «запутанные правила карантина».

Профсоюз сообщил, что полицейские часто задерживают машины врачей, и даже задерживают врачей и пациентов, ссылаясь на карантинные ограничения.

Читайте также: Число случаев COVID-19 в Африке превысило 92000