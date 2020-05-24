Хельсинки, , 13:52 — REGNUM Количество жертв COVID-19 на территории Финляндии за минувшие сутки увеличилось на одного человека и достигло 307 летальных случаев. Об этом 24 мая сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа число новых зараженных коронавирусом в стране выросло на 11 и теперь в сумме оно составляет 6 579 человек.

Кроме того, указывается, что в настоящее время в местных больницах проходят лечение от COVID-19 106 человек, из которых 19 находятся в реанимации.

При этом, по информации THL, количество выздоровевших от COVID-19 в стране составляет не менее 4,8 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что женщина из Ирана, возраст которой составляет 107 лет, излечилась от COVID-19.