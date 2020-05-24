Тегеран, , 12:47 — REGNUM Женщина из Ирана, возраст которой составляет 107 лет, излечилась от COVID-19. Об этом 24 мая сообщает агентство IRNA со ссылкой на медиков.

«Женщина из города Шазенд, госпитализированная в больницу аятоллы Хонсари в возрасте 107 лет, победила коронавирус», — приводят журналисты слова пресс-секретаря университета медицинских наук в городе Арак Ясера Корбани.

Также он рассказал, что состояние 107-летней пациентки является удовлетворительным, однако медики решили на некоторое время оставить её в больнице до полной поправки из-за преклонного возраста.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о снятии с 25 мая режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введённого из-за пандемии коронавирусной инфекции, в пяти областях Японии, где он ещё действует, приняло правительство страны.