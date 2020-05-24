Нижний Новгород, , 13:38 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 24 мая выявили 1143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 31 609 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 221 нового носителя коронавируса, в Самарской области — 121, в Пензенской, Ульяновской и Саратовской областях — по 97, в Чувашии — 95, в Татарии — 90, в Башкирии — 81, в Кировской области — 68, в Пермском крае — 43, в Оренбургской области — 42, в Марий Эл — 41, в Мордовии — 32, в Удмуртии — 18.

С учетом новых данных число случаев подтвержденных заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 8047, в Татарии — 2787, в Башкирии — 2683, в Саратовской области — 2418, в Чувашии — 2290, в Самарской области — 2021, в Ульяновской области — 1861, в Пензенской области — 1709, в Мордовии — 1612, в Оренбургской области — 1566, в Марий Эл — 1479, в Пермском крае — 1367, в Кировской области — 1259, в Удмуртии — 509.

Полностью выздоровели в Поволжье с момента начала наблюдений 13 375 человек, выписаны за последние сутки 676 жителей округа. 217 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 11 пациентов — в течение минувших суток.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 24 мая подтверждено 344 481 случай заражения коронавирусом, 8599 случаев выявлено в течение минувших суток. Полностью выздоровели 113 299 человек, 3541 человек скончался, 153 — за последние сутки.

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