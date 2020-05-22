Нижний Новгород, , 11:06 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 22 мая выявили 1048 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 29 409 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 202 новых носителей коронавируса, в Пензенской области — 110, в Башкирии и Чувашии — по 90, в Саратовской области — 84, в Татарии — 85, в Самарской области — 74, в Кировской и Ульяновской областях — по 70, в Пермском крае — 51, в Оренбургской области — 45, в Марий Эл — 37, в Мордовии — 36, в Удмуртии — 14.

С учетом вновь выявленных носителей общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 7615 случаев, в Татарии — 2621, в Башкирии — 2514, в Саратовской области — 2223, в Чувашии — 2104, в Самарской области — 1814, в Ульяновской области — 1666, в Мордовии — 1548, в Пензенской области — 1510, в Оренбургской области — 1482, в Марий Эл — 1397, в Пермском крае — 1277, в Кировской области — 1161, в Удмуртии — 477.

Полностью выздоровели с момента начала наблюдений 11 906 человек, выписаны за последние сутки 992 жителя округа. 196 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, восемь пациентов — в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на 22 мая подтверждено 326 448 случаев заражения коронавирусом, 8894 случая выявлено в течение минувших суток. Полностью выздоровели 99 825 человек, 3249 человек скончались, 150 — за последние сутки.

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