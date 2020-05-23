Вильнюс, , 13:27 — REGNUM Медики в Литве выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 23 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Общее число обнаруженных случаев заражения коронавирусом составило 1616, выздоровели 1135 человек, или 70%, скончались 63 пациента. В лабораториях проведено 265 тыс. тестов, в том числе 5839 за минувшие сутки.

Напомним, до 31 мая в Литве действует карантин. Власти республики планируют продлить его на летний период. Однако конкретные сроки не пока не сообщаются.

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