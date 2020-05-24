Таллин, , 12:59 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии за последние сутки выросло на два и составляет 1 823 человека. Об этом 24 мая сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1823 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в настоящее время в больницах страны находится 39 человек, один из которых подключен к аппарату ИВЛ.

При этом сообщается, что общее число жертв COVID-19 в стране по-прежнему составляет 64 человека и что всего в Эстонии было проведено более тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Белоруссии по состоянию на 24 мая коронавирус выявили у 36198 человек.