Минск, , 12:41 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 24 мая коронавирус выявили у 36 198 человек, сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

По данным министерства, выздоровели и были выписаны на текущий момент 14 155 пациентов, умерли — 199 человек.

По состоянию на 24 мая в Белоруссии проведено 450 627 тестов на коронавирус.

За минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось на 954, выздоровевших — на 627, умерших — на 5. За минувшие сутки были проведены 16 009 тестов.