Симферополь, , 12:37 — REGNUM Приезжающих в Крым без конкретной цели жителей других регионов России будут помещать в обсерваторы за свой счёт. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Граждане из других субъектов России, которые едут в Крым бесцельно, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счёт», — сказал Аксёнов на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В случае если приезжающие не готовы оплатить сразу, по окончании нахождения в обсерваторе исковые требования будут направлены в суд, добавил он.

Соответствующий указ будет представлен до конца дня 24 мая, заключил Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов поручил местным властям усилить контроль за въезжающими на территорию полуострова из других регионов.

Также он попросил относиться в данной ситуации внимательнее, так как в противном случае усилия по борьбе с коронавирусом в Крыму будут нивелироваться въездом зараженных из других регионов и вести такую борьбу будет тяжело.

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