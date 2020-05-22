Евпатория, Крым, , 18:23 — REGNUM В Крыму пытаются насильно госпитализировать пациентку обсерватора на базе евпаторийского санатория «Здравница» Марину Морозову, разлучив её с годовалым ребёнком, который находится на грудном вскармливании. Об этом она 22 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

«Меня хотят госпитализировать без ребёнка в больницу, только что вручили соответствующее решение суда. А я не могу оставить дочь, она ничего не ест, кроме моего грудного молока. Нас хотят насильно разлучить, вызвали полицию. Неужели они буду заламывать нам руки и как преступников… Неужели меня нельзя госпитализировать с дочерью. В Крыму не в состоянии выделить бокс? Я не знаю, что нам делать. Органы опеки ссылаются непонятно на что. Помогите нам, пожалуйста», — попросила отчаявшаяся многодетная мать.

По словам женщины, она приехала вместе с мужем и детьми в Крым из Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму подтверждено 168 положительных тестов на новую инфекцию. Режим самоизоляции в республике сняли 18 мая.

Читайте также: В Сакском районе Крыма разрастается очаг коронавируса