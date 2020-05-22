Евпатория, Крым, 22 мая 2020, 18:23 — REGNUM В Крыму пытаются насильно госпитализировать пациентку обсерватора на базе евпаторийского санатория «Здравница» Марину Морозову, разлучив её с годовалым ребёнком, который находится на грудном вскармливании. Об этом она 22 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM.
По словам женщины, она приехала вместе с мужем и детьми в Крым из Санкт-Петербурга.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму подтверждено 168 положительных тестов на новую инфекцию. Режим самоизоляции в республике сняли 18 мая.
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