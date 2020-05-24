Москва, , 11:08 — REGNUM По итогам недели, 18−24 мая, прирост новых случаев заражения коронавирусом составил 22,3%. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

По итогам 11−17 мая в России коронавирус выявили у 72 064 человек, что на 34,4% больше, чем неделей ранее. За 18−24 мая заразились 62 729 человек. Количество подтвержденных случаев снижается вторую неделю подряд. Кроме того, ежедневный прирост числа новых случаев уменьшился с 4,3% до 2,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 мая в России выявили 344 481 случай заражения коронавирусом, выздоровели 113 229 человек, скончался 3541 пациент.

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