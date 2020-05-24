Москва, 24 мая 2020, 10:50 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 8 599 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 24 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Общее число обнаруженных случаев составило 344 481. Таким образом, суточный прирост по России составил 2,6%, по Москве — 1,6%. Суточный прирост оказался рекордно низким с 1 мая. Выздоровели 113 229 пациентов, скончался 3541 пациент.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 мая в Москве выздоровели 2427 человек, заразившихся коронавирусом. Общее число вылечившихся пациентов в российской столице достигло 49 840.
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