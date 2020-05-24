Берлин, , 09:15 — REGNUM Количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Германии за минувшие сутки составило 431. Об этом 24 мая сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Таким образом, общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране достигло 178 281 человек.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа от COVID-19 скончался 31 человек и общее число летальных случаев теперь составляет 8 247.

При этом отмечается, что больше всего зараженных зафиксировано в федеральных землях — в Баварии (46 206), Северной Рейн-Вестфалии (37 223) и Баден-Вюртемберге (34 399).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Индии за прошедшие сутки 147 человек умерли от болезней, вызванных коронавирусом нового типа.

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