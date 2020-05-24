Нью-Дели, , 07:36 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки 147 человек умерли от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в республике достигло 3867 человек. Также за 23 мая в Индии выявили 6 767 случаев заражения коронавирусом нового типа. Отмечается, что это наивысшее число подтвержденных случаев за сутки с начала пандемии. Общее число зараженных в стране достигло 131 868.

«Количество активных случаев в стране сейчас составляет 73 560», — отмечает индийский минздрав.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая спецборт «Уральских авиалиний» начал эвакуацию 88 граждан России из индийского Гоа. Из них 44 человека летят до Ростова-на-Дону, 41 — до Уфы, еще трое — до Екатеринбурга.

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