Бельцы, Молдавия, , 08:31 — REGNUM 23 мая несколько водителей троллейбусов, вышедших на работу в городе Бельцы, получили штрафы, сообщает 23 мая Nordnews.md.

Сумма штрафов для каждого из оштрафованных водителей составила 22,5 тысячи леев (около 91 400 рублей). По информации журналистов, это произошло после того, как местная комиссия по чрезвычайным ситуациям проигнорировала распоряжение национальной комиссии по ЧС о запрете работы общественного транспорта в городе Бельцы в выходные дни.

Оштрафовано на сумму 75 тысяч леев (около 385 800 рублей) было и муниципальное предприятие «Троллейбусное управление».

«Это полный беспредел. Утром на выпуске проверяли каждый троллейбус, было очень много полиции. Проверяли документы, все по разрешительной системе. Все было нормально. Работать нужно, перевозить людей нужно. Сегодня работают и рынки и хлебокомбинат. Людям не на чем добираться, кроме как на общественном транспорте», — цитируют журналисты директора муниципального предприятия «Троллейбусное управление» Сергея Авраменко.

Один из оштрафованных водителей троллейбуса Петр Черорь заявил, что для того, чтобы оплатить наложенный штраф, нужно десять месяцев работать и при этом ничего не есть.

Вице-мэр Бельц Николай Григоришин пообещал, что ни один водитель, в отношении которого составлен протокол, не будет оставлен, добавив, что в понедельник все будет обжаловано в суде. Он также подчеркнул, что соблюдаются все необходимые санитарные требования.

«Мы соблюдаем все санитарные нормы. Мы передвигаемся в масках. У нас есть дезинфицирующие средства в машинах. На каждом конечном пункте все троллейбусы обрабатываются. Люди передвигаются в масках. Водитель в маске и перчатках», — добавил вице-мэр.

Отметим, согласно распоряжению национальной комиссии по чрезвычайной ситуации, в выходные дни в городах Кишинев и Бельцы запрещена работа общественного транспорта. Однако 16 мая муниципальная комиссия по чрезвычайной ситуации приняла иное решение, согласно которому в Бельцах разрешена работа общественного транспорта в выходные дни.

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Напомним, город Бельцы возглавляет оппозиционный политик, лидер молдавской Нашей партии Ренато Усатый.