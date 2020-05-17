Бельцы, Молдавия, , 08:31 — REGNUM 19 мая в городе Бельцы могут открыть рынки. Об этом со ссылкой на решение, принятое 16 мая муниципальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении города Бельцы, сообщает 16 мая NewsMaker.md.

Согласно тексту постановления также предполагается, что общественный транспорт будет курсировать по городу Бельцы и в выходные дни.

Городские власти города Бельцы намерены обратиться с просьбой к национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении о наделении местных властей полномочиями выносить решения, обязательные к выполнению местными жителями и компаниями, работающими в Бельцах. Данную просьбу председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и заместитель мэра города Бельцы Татьяна Дубицкая направит к национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Члены муниципальной комиссии города Бельцы постановили в понедельник, 18 мая, провести проверку на готовность к открытию местных рынков. В случае, если специалисты подтвердят, что городские рынки соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, то с 19 мая они возобновят работу.

Отметим, накануне национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении постановила, что работа рынков и торговых центров в городах Кишинев и Бельцы будет возобновлена не ранее 31 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кишиневе 16 мая работники Центрального рынка вышли на акцию протеста.

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