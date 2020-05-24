Бразилиа, , 08:29 — REGNUM Общее число выявленных зараженных новой коронавирусной инфекции на территории Бразилии за минувшие сутки увеличилось на 16 508 и превысило 347 тысяч человек. Об этом 24 мая сообщает бразильский минздрав.

По его данным, общее количество случаев заражения коронавирусом на территории страны теперь стало 347 398 человек.

Также сообщается, что за последние 24 часа жертвами COVID-19 стало 695 пациентов, в результате чего их общее число выросло до 22 013.

Кроме этого, указывается, что в стране на данный момент 142 587 человек вылечилось от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Канаде составило 83621.