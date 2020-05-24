Оттава, , 07:41 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Канаде составило 83 621. Об этом 23 мая сообщается на сайте канадского министерства здравоохранения.

Днем ранее сообщалось о 82 480 подтвержденных случаев. Кроме того, за последние сутки в стране от COVID-19 скончались 105 пациентов. Общее количество смертей от данного заболевания достигло 6 355.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о начале клинических испытаний вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 в стране.

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