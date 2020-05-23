Мадрид, , 17:39 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с июля страна снова откроется для иностранных туристов, 23 мая сообщает агентство Reuters.

В настоящий момент во всех провинциях и городах Испании, включая Барселону и Мадрид, уже ослаблены карантинные ограничения, однако до сих пор действует много запретов.

Общенациональный карантин из-за эпидемии коронавируса был введен в Испании 14 марта. С начала эпидемии в стране выявлены 234 824 случаев и 28 628 смертей от COVID-19.

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