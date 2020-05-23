Мадрид, , 16:02 — REGNUM Сезон 2019/20 в чемпионате Испании по футболу возобновится 8 июня. Об этом 23 мая заявил председатель правительства страны Педро Санчес, сообщает Marca.

«Настало время вернуться к повседневным делам. Среди них — национальные чемпионаты по футболу, которые вернутся уже 8 июня», — сказал Санчес.

Отмечается, что испанское правительство приняло такое решение в связи ослаблениями мер борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, чемпионат Испании был прерван 10 марта.

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