Гродно, Белоруссия, , 15:52 — REGNUM 22 мая в Гродно от COVID-19 скончался главный патологоанатом Гродненской области Михаил Зубрицкий, сообщает 23 мая портал Hrodna. life со ссылкой на свои источники.

По информации журналистов, Михаил Зубрицкий неделю находился в коме, 22 мая начал приходить в сознание, но улучшений его состояния не было. Он скончался в возрасте 51 года.

Михаил Зубрицкий занимал должность начальника Гродненского областного клинического патологоанатомического бюро с 2009 года, имел ученую степень кандидата медицинских наук, был автором 141 научной работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии по состоянию на 23 мая от от COVID-19 скончались 194 человека.