Минск, , 12:40 — REGNUM В Белоруссии на текущий момент лабораторно подтверждены 35 244 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили 23 мая в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии.

По последним данным, из них выздоровели и были выписаны — 13 528 пациентов. Всего в стране на данный момент было проведено 434 618 тестов на SARS-CoV-2.

Число летальных случаев от COVID-19 на текущий момент составило 194.

Отметим, что суточный прирост инфицированных коронавирусом в Белоруссии составил 941 случай. За минувшие сутки выздоровели 695 пациентов, скончались от осложнений болезни четыре человека.