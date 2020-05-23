Москва, , 12:09 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 9434 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общее число заразившихся составляет 335 882. От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 3388 человек, выздоровели — 107 936. Всего было сделано более 8,4 млн тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, примерно 276 тысяч российских граждан в настоящее время находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие коронавируса.

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