Москва, , 11:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил повысить платежную дисциплину потребителей электроэнергии, газа и тепла, сообщили в пресс-службе Кремля.

Перечень поручений главы государства сформирован по итогам совещания по вопросам развития энергетики 29 апреля 2020 года. Контроль потребителей, финансируемых за счет местных бюджетов, возложен на полномочных представителей в федеральных округах.

Дисциплину потребителей, финансируемых за счет федерального бюджета, поручено повысить первому заместителю председателя правительства России Андрею Белоусову.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля президент России Владимир Путин провел совещание по развитию топливно-энергетического комплекса. Глава государства призвал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.

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