Новак: цены на топливо в России остаются стабильными
Цены на топливо в России остаются стабильными при падении спроса на него. Об этом 29 апреля заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.
«Цены на автозаправочных станциях стабильны. На автомобильный бензин цены с начала года не изменились. На дизельное топливо рост находится в пределах инфляции», — заявил Новак.
На рынке нефти видны «зелёные ростки увеличения спроса» — Новак
Из-за торможения падения спроса в Европе и вступления в силу соглашения ОПЕК+, дисбаланс на рынке нефти должен сократиться во второй половине мая 2020 года. Об этом 29 апреля заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.
«Мы видим зелёные ростки увеличения спроса. В Северной и Центральной Европе падение спроса на нефтепродукты сократилось на 10−15 процентных пунктов. То есть с 70% до 55 — 60%», — заявил Новак.
Путин о ценах на нефть: «Такого еще не было»
Масштабы колебания конъюнктуры мирового рынка нефти носят беспрецедентный характер, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы близки к пику сокращения спроса на нефть» — Новак
Мировая экономика приблизилась к прогнозируемому минимальному уровню спроса на нефть. Об этом 29 апреля заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.
«Можно констатировать, что мы близки к пику сокращения спроса на нефть. Сегодня это около 25−30 млн баррелей в сутки относительно уровня прошлого года», — заявил Новак.
Ситуация непростая, но не критическая — Новак об энергообеспеченности РФ
В России удаётся стабильно поддерживать энергоснабжение на фоне противоэпидемических мероприятий. Об этом 29 апреля заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.
«Ситуация действительно непростая, но не критическая. В настоящее время отрасль продолжает в полной мере выполнять свои обязательства перед потребителями, надёжно обеспечивать энергоснабжением население, промышленных потребителей, обеспечивать внутренний рынок нефтепродуктами, газом, углём», — заявил Новак.
Стоит задача защиты здоровья персонала компаний топливно-энергетического комплекса — Александр Новак.
Инфраструктурные проекты в энергетике остаются в приоритете — Путин
Инфраструктурные проекты в энергетической сфере должны оставаться в фокусе внимания правительства, в том числе на фоне противоэпидемических мер. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса.
«И, конечно, необходимо продолжить крупные инфраструктурные проекты в энергетике, значимые для российских регионов, для предприятий реального сектора. Мы запускаем новые объекты, скажем, в сфере здравоохранения — они должны быть своевременно подключены к сетям. И генерации должно хватать, и сетевое хозяйство должно соответствовать новым задачам», — заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин: «Глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктурой. Правда, такого ещё не было — я согласен. Но чтобы сгладить эти тенденции, их влияние на мировую экономику, на экономическую жизнь, необходимы совместные усилия. В том числе такие, как недавнее соглашение ОПЕК+. Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнёрами, достигать договорённостей по балансировке энергорынка».
Путин призвал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса заявил, что нельзя допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.
«ВВП мировой сокращается, спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире сократился. Вслед за этим пошли вниз и ценовые котировки», — заявил президент РФ.
Путин заявил о недопущении дефицита топлива на российском рынке
Правительство должно обеспечить удовлетворение внутреннего спроса на топливо в России. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса.
«Нельзя допустить дефицита топлива на внутреннем рынке. Ограничение энергоснабжения предприятий, населённых пунктов страны», — заявил Путин.
«Такого ещё не было» — Путин о нефтяном кризисе 2020 года
На фоне небывалого ухудшения конъюнктуры на мировом нефтяном рынке России необходимо выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнёрами. Об этом 29 апреля заявил президент РоссииВладимир Путинна совещании по развитию топливно-энергетического комплекса.
Путин запланировал 29 апреля совещание по ТЭК
Совещание посвящено ситуации в российском топливно-энергетическом комплексе в контексте мировых цен на нефть.