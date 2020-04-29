29 Апреля
 
15:01

Новак: цены на топливо в России остаются стабильными

Цены на топливо в России остаются стабильными при падении спроса на него. Об этом 29 апреля заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.

«Цены на автозаправочных станциях стабильны. На автомобильный бензин цены с начала года не изменились. На дизельное топливо рост находится в пределах инфляции», — заявил Новак.

14:53

На рынке нефти видны «зелёные ростки увеличения спроса» — Новак

Из-за торможения падения спроса в Европе и вступления в силу соглашения ОПЕК+, дисбаланс на рынке нефти должен сократиться во второй половине мая 2020 года. Об этом 29 апреля заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.

«Мы видим зелёные ростки увеличения спроса. В Северной и Центральной Европе падение спроса на нефтепродукты сократилось на 10−15 процентных пунктов. То есть с 70% до 55 — 60%», — заявил Новак.

14:53

Путин о ценах на нефть: «Такого еще не было»

Масштабы колебания конъюнктуры мирового рынка нефти носят беспрецедентный характер, заявил президент России Владимир Путин.

14:47

«Мы близки к пику сокращения спроса на нефть» — Новак

Мировая экономика приблизилась к прогнозируемому минимальному уровню спроса на нефть. Об этом 29 апреля заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.

«Можно констатировать, что мы близки к пику сокращения спроса на нефть. Сегодня это около 25−30 млн баррелей в сутки относительно уровня прошлого года», — заявил Новак.

14:42

Ситуация непростая, но не критическая — Новак об энергообеспеченности РФ

В России удаётся стабильно поддерживать энергоснабжение на фоне противоэпидемических мероприятий. Об этом 29 апреля заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.

«Ситуация действительно непростая, но не критическая. В настоящее время отрасль продолжает в полной мере выполнять свои обязательства перед потребителями, надёжно обеспечивать энергоснабжением население, промышленных потребителей, обеспечивать внутренний рынок нефтепродуктами, газом, углём», — заявил Новак.

14:41

Стоит задача защиты здоровья персонала компаний топливно-энергетического комплекса — Александр Новак.

14:38

Инфраструктурные проекты в энергетике остаются в приоритете — Путин

Инфраструктурные проекты в энергетической сфере должны оставаться в фокусе внимания правительства, в том числе на фоне противоэпидемических мер. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса.

«И, конечно, необходимо продолжить крупные инфраструктурные проекты в энергетике, значимые для российских регионов, для предприятий реального сектора. Мы запускаем новые объекты, скажем, в сфере здравоохранения — они должны быть своевременно подключены к сетям. И генерации должно хватать, и сетевое хозяйство должно соответствовать новым задачам», — заявил Путин.

14:38

Президент РФ Владимир Путин: «Глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктурой. Правда, такого ещё не было — я согласен. Но чтобы сгладить эти тенденции, их влияние на мировую экономику, на экономическую жизнь, необходимы совместные усилия. В том числе такие, как недавнее соглашение ОПЕК+. Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнёрами, достигать договорённостей по балансировке энергорынка».

14:37

Путин призвал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке России

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса заявил, что нельзя допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.

14:35

«ВВП мировой сокращается, спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире сократился. Вслед за этим пошли вниз и ценовые котировки», — заявил президент РФ.

14:35

Путин заявил о недопущении дефицита топлива на российском рынке

Правительство должно обеспечить удовлетворение внутреннего спроса на топливо в России. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса.

«Нельзя допустить дефицита топлива на внутреннем рынке. Ограничение энергоснабжения предприятий, населённых пунктов страны», — заявил Путин.

14:34

«Такого ещё не было» — Путин о нефтяном кризисе 2020 года

На фоне небывалого ухудшения конъюнктуры на мировом нефтяном рынке России необходимо выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнёрами. Об этом 29 апреля заявил президент РоссииВладимир Путинна совещании по развитию топливно-энергетического комплекса.

14:33

Путин запланировал 29 апреля совещание по ТЭК

Совещание посвящено ситуации в российском топливно-энергетическом комплексе в контексте мировых цен на нефть.