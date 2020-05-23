Нью-Дели, , 11:16 — REGNUM Количество выявленных за последние 24 часа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Индии составило более 6 тысяч и в результате из общее число достигло 125 101 человека. Это следует 23 мая из данных индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Также сообщается, что за минувшие сутки от COVID-19 в стране умерли 137 человек, в результате чего их общее количество теперь составляет 3 720 пациентов.

Кроме этого, указывается, что за этот же период 3 250 человек вылечилось от COVID-19 и их общее число достигло 51 783. При этом отмечается, что в настоящее время в стране проходит лечение 65 597 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Южной Кореи депортировали пять иностранцев, нарушивших режим самоизоляции.