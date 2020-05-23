Сеул, , 11:04 — REGNUM Власти Южной Кореи депортировали пять иностранцев, нарушивших режим самоизоляции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства юстиции.

По их словам, с 1 апреля по 22 мая за нарушение режима из страны были высланы 17 человек. Еще 24 иностранца были депортированы за отказ от помещения на карантин.

Известно, что депортации подлежали граждане Китая, Пакистана, Польши и Великобритании.

Отмечается, что трем из пяти иностранцев был выписан штраф, сумма которого не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая полиция Сеула арестовала 23-летнего гражданина Японии за нарушение им условий самоизоляции во время пандемии коронавируса.

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