Минск, , 07:52 — REGNUM В поликлиниках Белоруссии появились экспресс-тесты для выявления коронавируса, сообщается 22 мая в сюжете телеканала «Беларусь 1».

В сюжете белорусского телеканала уточнили, что диагноз с помощью данного теста можно поставить за полчаса. Кровь у контактов первого уровня медработники для исследования берут на дому. Далее в лаборатории поликлиники при помощи специальных реагентов проводится анализ крови.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Белоруссию из КНР была доставлена партия в сто тысяч тестов на SARS-CoV-2, которые были приобретены министерством здравоохранения республики за счет средств белорусских граждан.