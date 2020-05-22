Аддис-Абеба, 22 мая 2020, 21:07 — REGNUM Число случаев COVID-19 в странах Африки превысило 100 000, от заболевания на континенте умерли более 3100 человек, 22 мая сообщают Африканские центры контроля заболеваний (Africa CDC).
По информации Africa CDC, к настоящему моменту странами континента подтверждены 100 666 случаев коронавирусной инфекции, 3105 человек умерли от COVID-19, 39 543 считаются выздоровевшими.
На первом месте среди стран Африки по числу заболевших находится ЮАР с 19 137 случаями коронавирусной инфекции. По числу погибших на первом месте Египет с 696 жертвами COVID-19.
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